Bart Staszewski to znany aktywista LGBT. Działacz społeczny pojawił się we wtorek na sejmowym balkonie, na którym mogą przybywać goście. To tam wywiesił flagę LGBT z godłem Polski.

Na zdjęciu opublikowanym przez Polską Agencję Prasową widać, jak do Staszewskiego podeszła Straż Marszałkowska.

W Sejmie interweniowała Straż Marszałkowska. Wywiesił flagę LBGT

W mediach społecznościowych Bart Staszewski skomentował swoje działanie. Jak zaznaczył, "osoby LGBT+ to najbardziej atakowana i szczuta grupa podczas rządów PiS".

Aktywistka zaznaczył, że żałuje tego, że premier wprost nie odciął się od tej haniebnej karty naszej polskiej historii. "Będziemy się upominać o pamięć i walczyć o równe prawa. Pamiętając o tych, którzy nie doczekali zmiany rządów" - napisał na platformie X, dawniej Twitter, Bart Staszewski.

Polska ma nowego premiera. Expose Donalda Tuska

W poniedziałek większością głosów posłowie wybrali nowego premiera - Donalda Tuska. Szef nowego rządu we wtorek wygłosił expose, w którym zaznaczył, że "szczęśliwej Polski już czas".

- 16 lat temu miałem zaszczyt wygłosić pierwsze expose. Jedno zapamiętałem, pewną lekcję i wyciągnąłem z niej wnioski: chciałem wtedy powiedzieć o wszystkim, byłem premierem debiutantem i mówiłem wtedy trzy godziny - wspominał. - Dziś skupię się na sprawach najpoważniejszych - mówił Donald Tusk.

Lider PO dodał, że chciałby podziękować wszystkim tym, którzy w ostatnich latach wierzyli w to, że Polska może być lepsza.

- W kluczowej chwili potrafiliśmy się zmobilizować, wszyscy i doprowadzić do tego przełomu. I dzięki wam ta kluczowa chwila stała się momentem dziejowym. Jestem przekonany, że 15 października dołączy do symbolicznych dat w polskim kalendarzu - dodał.