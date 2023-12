Uchwały Sejmu są od dawna zapowiadane przez nową większość, jednak zdecydowano, że koalicja zaczeka z nimi na powstanie rządu Donalda Tuska. Teraz okoliczności są odpowiednie: rząd już działa, a w tym tygodniu ponownie zbiera się Sejm. Do tego trzeba szybko podjąć kolejne kroki w sprawie praworządności, co pozwoli Komisji Europejskiej pozytywnie ocenić pierwszy wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO. Z uchwałami nie można już zwlekać. Trzeba działać szybko – przyznaje nasz rozmówca z rządu. Inny podkreśla, że zwolennikiem działań jest także nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Sygnalizuje, że pora na uchwały, ale to oczywiście decyzja kierownictwa – wskazuje.

Reklama

Budżet państwa na 2024 rok

Równolegle rząd przedstawi w tym tygodniu projekt budżetu państwa na 2024 r. Jak wynika z naszych informacji, deficyt ma być sporo wyższy od 164,8 mld zł zakładanych przez rząd Morawieckiego.

<<<CZYTAJ WIĘCEJ W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>