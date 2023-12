Jak napisał lider Koalicji Obywatelskiej we wtorek dojdzie do wymiany władzy w strukturach służb, w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Poza tym polityk zapowiedział przyjęcie budżetu na 2024 rok.

Reklama

Tusk: Zapinamy pasy. Odwołanie Kurskiego to początek

Pierwszym punktem planu na wtorek prezesa Rady Ministrów jest natomiast odwołanie przedstawiciela Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego Jacka Kurskiego z Waszyngtonu. No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu - to na początek dnia. Długiego dnia - napisał Tusk na X.

Rząd Donalda Tuska

Reklama

Rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony w środę, 13 grudnia. Wcześnie we wtorek lider KO wygłosił w Sejmie ponad dwugodzinne expose, po którym nastąpiło głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. Decyzją sejmowej większości Donald Tusk uzyskał wotum zaufania.