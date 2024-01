Szefowa MRPiPS tłumaczyła swoją decyzję we wpisie na platformie X. "Nowe wyzwania w obszarze ubezpieczeń społecznych, jakie stawia przed sobą rząd koalicji 15 października, wymagają nowego otwarcia, gwarantującego odpowiedzialne zarządzanie tak ważną instytucją" – wskazała.

Reklama

W środę CIR podało w komunikacie, że premier Donald Tusk odwołał Gertrudę Uścińską z zajmowanej funkcji.

"O moim odwołaniu dowiedziałam się z mediów społecznościowych"

Nigdy nie ukrywałam, że jestem osobą przede wszystkim propaństwową, menedżerem reformującym instytucję publiczną. Uważam, że przez ostatnie osiem lat udało nam się wiele spraw uporządkować, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. W efekcie bardzo urosło zaufanie do ZUS, co jest wynikiem naszej ciężkiej pracy - mówi "Faktowi" Uścińska. - O moim odwołaniu dowiedziałam się z mediów społecznościowych. Można było to zrobić w inny sposób. Jako profesor i wieloletni prezes ZUS uważam, że w takich sprawach wypada się przynajmniej spotkać i przeprowadzić rozmowę - podkreśla.

Reklama

Była już szefowa zakładu dodaje, że zostawia Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w bardzo dobrej kondycji. - Mijający rok potwierdził, że ZUS jest ważnym filarem państwa. Corocznie pobieramy składki o równowartości dwóch trzecich przychodów budżetu państwa. W 2023 roku było to prawie 440 mld zł, w tym około 280 mld zł na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są emerytury, renty i zasiłki. Wydolność tego funduszu, czyli stopień pokrycia wydatków na świadczenia ze składek, pozostaje na rekordowym poziomie: 85 proc. w 2022 r. oraz około 84 proc. w 2023 r. – zauważa prof. Uścińska w rozmowie z "Faktem".

Nowy prezes ZUS w przyszłym tygodniu

Szef rządu we wtorek na konferencji prasowej poinformował, że nazwisko nowego prezesa ZUS zostanie ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Uścińska była szefową ZUS od lutego 2016 r.

Prezes Rady Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych powołuje i odwołuje prezesa ZUS na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.