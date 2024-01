To na czym panu prezydentowi zależy, to żeby procedura była idealnie zgodna z konstytucją. Żeby nikt jej nie podważał - powiedziała Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. Dodała, że to "najszybsza procedura".

Paprocka powiedziała, że decyzja, czy byli ministrowie wyjdą z więzienia, jest w rękach ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara.

Apel prezydenta

Wszczynam postępowanie ułaskawieniowe - poinformował Andrzej Duda w oświadczeniu. To procedura podjęta w trybie prezydenckim; pierwsze kroki kieruje do Prokuratora Generalnego- dodał prezydent. Wnioskuję, aby panowie w trybie natychmiastowym zostali zwolnieni z więzienia. Wierzę, że uspokoi to także niepokoje, które są w naszym państwie - stwierdził

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika związana jest z aferą gruntowa, która miała miejsce w 2007 roku. W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy w skazał obu panów na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA. Jednakże, aż osiem lat trzeba było czekać na prawomocny wyrok w tej sprawie. W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok skazujący Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Prawo łaski

Od samego początku sami zainteresowani, politycy, a nawet Andrzej Duda oraz jego współpracownicy utrzymywali, że byli szefowie CBA zostali ułaskawieni przez prezydenta w 2015 roku i akt ten pozostaje w mocy. Ostatecznie w styczniu 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskie