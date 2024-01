"Prezydenckie ułaskawienie polega na darowaniu kary grzywny i zarządzeniu zatarcia skazania" — informuje Onet sąd w Warszawie, który wydał wyrok skazujący Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza. Sąd otrzymał pismo w tej sprawie 3 stycznia za pośrednictwem Prokuratury Krajowej.

Kłopoty Ogórek i Ziemkiewicza

Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz byli gospodarzami satyrycznego programu “W tyle wizji” na kanale TVP Info. W lutym 2019 r. krytykowali na antenie Elżbietę Podleśną, aktywistkę lewicową i psychoterapeutkę, która jest znana z propagowania obrazu Matki Boskiej z tęczową aureolą. Ogórek i Ziemkiewicz insynuowali, że Podleśna “manipuluje” i “pierze mózgi” swoim pacjentom.

Psychoterapeutka oskarżyła publicystów o zniesławienie i sprawa trafiła do sądu. W grudniu 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał Ogórek i Ziemkiewicza za winnych i nałożył na nich grzywny po 10 tys. zł. Wyrok ten został utrzymany przez Sąd Okręgowy w maju 2023 r.

Skarga nadzwyczajna Ziobry

Publicyści złożyli wniosek do ówczesnego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o złożenie skargi nadzwyczajnej. Ziobro zgodził się na to i przekazał sprawę do Sądu Najwyższego.