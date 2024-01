Renata Wąsik i Barbara Kamińska rozmawiały z Danutą Holecką na antenie TV Republika. Przedstawiono je jako "żony więźniów politycznych". Mówiły o tym, jak teraz się czują, gdy ich mężowie są w areszcie.

Mąż także rozpoczął głodówkę. Powiedział, że czuje, że tak musi i tak trzeba. Ciężko jest patrzeć na męża- powiedziała Roma Wąsik.

Nagle wyrwano mi mojego męża i ja nie wiem, czy mój mąż będzie tam dwa lata. Za to, że ścigał korupcję i jest niewinny - opowiadała z kolei Barbara Kamińska.

Dzisiaj pojawiły się także na posiedzeniu Sejmu. Żona europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy wypowiedziała się na ich temat.

"Jak tym kobietom nie wstyd"

W swoim wpisie na platformie X Dorota Brejza napisała: Jak tym kobietom, po ludzku, nie wstyd. Są żonami przestępców, ich mężowie skrzywdzili wielu ludzi, nadużywali władzy, wiele łez, wiele krzywdy, wiele traumy stoi za ich działaniami. Ale całe szczęście, my też mamy głos. Nie pozwólmy zakrzywiać rzeczywistości.

"Wąsik z Kamińskim są przestępcami"

W kolejnym wpisie dodała, że "w jej ocenie, to co się dzieje od wielu dni wokół Kamińskiego i Wąsika, jest nieakceptowalne". Obecność ich żon na galerii, znaki zwycięstwa, hymn państwowy, obstrukcja obrad Sejmu - to jest pochwalanie popełnienia przestępstwa. Wąsik z Kamińskim są przestępcami, osadzonymi na podstawie prawomocnego wyroku sądu - napisała.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Kamiński i Wąsik to politycy PiS, skazani prawomocnie na dwa lata więzienia. Zostali zatrzymani we wtorek na terenie Pałacu Prezydenckiego. Trafili do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie, potem przewieziono ich do innych zakładów karnych.

Przypomnijmy, że policja otrzymała nakazy doprowadzenia do jednostki penitencjarnej skazanych Marcina Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego - przekazał portalowi Dziennik.pl sędzia Piotr Maksymowicz, wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.