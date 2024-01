Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek został zapytany, czy w dniu, w którym prezydent dostanie od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara akta skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, natychmiast ich ułaskawi.

W dniu, kiedy prezydent dostanie, podejmie decyzję - odpowiedział. Dopytywany, czy to będzie decyzja na bazie Kodeksu postępowania karnego, Mastalerek powiedział, że "na bazie konstytucji i Kodeksu postępowania karnego, bo każde ułaskawienie jest konstytucyjne".

Wywiad dla "Super Expressu"

Dopytywany o czym był wywiad dla "Super Expressu", w którym była mowa wyraźnie o ruchu konstytucyjnym, Mastalerek powiedział, że "była mowa o tym, czy prezydent może wykluczyć, że nie podejmie w przyszłości takich działań". - I oczywiście nie może wykluczyć - dodał.

Sygnał dla Adama Bodnara

Dopytywany, czy "to jest ze strony prezydenta taki sygnał dla Adama Bodnara: będę czekał na te akta i chcę postępować zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, ale gdyby to czekanie się niebezpiecznie przedłużało, to odwołam się bezpośrednio do konstytucji", szef gabinetu prezydenta powiedział, że Duda wzywał Adama Bodnara do szybszego przesłania opinii i akt, dlatego że prawie dwa tygodnie minęły od tego czasu.

Wcześniej widzieliśmy ekspresowe działanie w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika tak naprawdę wszystkich organów. I nagle okazuje się, że w dwanaście dni, prawie dwa tygodnie, nie można przesłać opinii? To po prostu wygląda na złośliwe, wręcz sadystyczne działanie Adama Bodnara - mówił.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycie władzy w związku z tzw. aferą gruntową z 2007 r. Dwa tygodnie temu policja zatrzymała obu polityków PiS, którzy zostali osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent poinformował 11 stycznia o wszczęciu na podstawie Kpk postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika na prośbę ich żon. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.