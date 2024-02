W czwartek na posiedzeniu Sejmu omawiano audyt w Ministerstwie Obrony Narodowej. Na mównicę wszedł wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Tomczyk: Komisja Macierewicza nie działała

Minister Błaszczak dostawał regularne informacje od służb specjalnych, że komisja Antoniego Macierewicza nie działa i że jest to praca przygotowywana pod określoną tezę. Mimo tego co roku dawał zgodę i powoływał komisję swoją decyzją, co nigdy nie powinno się zdarzyć - powiedział poseł.

Oznajmił, że "co roku pozwalano Macierewiczowi plamić honor polskiego munduru, bawić się tragedią". 33 mln zł to tylko część wydatków, to tylko wierzchołek góry lodowej. To jest szokujące, dobrze, że ten ponury czas się skończył - komentował Tomczyk.

"46 miliardów złotych niedostatku finansowego"

Wiceminister obrony narodowej, Cezary Tomczyk, ogłosił, że wyniki wstępnego audytu przeprowadzonego w Ministerstwie Obrony Narodowej (MON) zostaną przedstawione przez Władysława Kosiniaka-Kamysza na sejmowej komisji obrony o godzinie 16. W trakcie swojego wystąpienia, Tomczyk podkreślił, że przez sześć lat rządów partii PiS, modernizacja armii była wstrzymana. Dopiero po rosyjskiej inwazji na Ukrainę dokonano zakupów, często niezbędnych. Jednak brak normalnych przetargów narażał nas na poważne problemy. Obecnie mamy 46 miliardów złotych niedostatku finansowego na zabezpieczenie podstawowych inwestycji dla sprzętu, który trafia do naszego kraju - komentował.