Jak powiedział prezes PiS, Jarosław Kaczyński, jego zdaniem komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powinien zakończyć swoją misję. "Będę go dzisiaj o to prosił, ale nie mam żadnego wpływu na to, czy on jest komisarzem, czy nie" - stwierdził. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz z mównicy krzyknął wprost: "Janusz Wojciechowski. Do dymisji".