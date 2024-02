W oświadczeniu fundacja ujawniła, że chodziło o "rozmowy handlowe dotyczące usług reklamowych w mediach należących do Lux Veritatis", czyli w Telewizji Trwam i Radiu Maryja.

Daniel Obajtek przyjął w swe progi wielu gości

Przez ostatnie sześć lat rządów Obajtek spotykał się z wieloma znanymi nazwiskami. Jak wskazuje Onet, bywali u niego wspierający PiS bracia Jacek i Michał Karnowscy (14 wizyt) i Tomasz Sakiewicz (15 wizyt). Warto zauważyć, że wydawane przez nich między innymi tygodniki "Sieci" oraz "Gazeta Polska" były jednymi z najhojniej dofinansowywanych przez Orlen polskich mediów.

Jak się okazuje, jeszcze częstszymi bywalcami w gabinecie Obajtka byli ludzie ojca Rydzyka. Sam redemptorysta zresztą nie szczędził szefowi Orlenu miłych słów. Obajtek był wszak częstym gościem na antenie u ojca Rydzyka.

- Chciałem panu powiedzieć tylko: w górę serca, piorun nie uderza w to, co małe. Piorunochrony to nasza motywacja. Ja zawsze mówię, jak takie rzeczy są: "Panie Jezu, zajmij się nim". Gratulujemy panu za to, co pan robi dla Polski. Jest pan naprawdę genialny - zachwycał się nad Obajtkiem redeptorysta w kwietniu 2021 roku.

"Obajtek traktował ją z ogromną atencją. Zrywał się i biegł do windy"

Sam ojciec Tadeusz Rydzyk w siedzibie Orlenu nigdy nie był. Byli za to jego współpracownicy. Onet twierdzi, że Lidia Kochanowicz-Mańk widziała się z Obajtkiem 49 razy w okresie od lutego 2019 roku do listopada 2023 roku. Kobieta jest członkinią zarządu fundacji Lux Veritatis, a z ojcem Rydzykiem współpracuje od lat dziewięćdziesiątych. Kochanowicz-Mańk decyduje również o finansach imperium redemptorystów.

- Daniel Obajtek traktował ją z ogromną atencją. Kilkukrotnie byłem świadkiem, gdy podczas jakiegoś spotkania wchodziła do niego sekretarka, zapowiadając wizytę pani Lidii, a on po prostu zrywał się i biegł do windy, żeby osobiście powitać ją przy drzwiach - opowiadała osoba często bywająca w siedzibie Orlenu.

Ojciec Jan Król, prawa ręka ojca Rydzyka był również częstym gościem zakonnika. To także członek jego fundacji, dodatkowo także prezes spółek Geotermia Toruń i Uzdrowisko Termy Toruńskie, które należą do Lux Veritatis.

Onet otrzymał oświadczenie od zarządu fundacji

Z komunikatu przesłanego do redakcji dowiadujemy się, że "fundacja prowadziła między innymi rozmowy handlowe dotyczące usług reklamowych w mediach należących do Fundacji. Umowy zawarte z Orlen S.A. posiadają zapisy o zachowaniu poufności, nie możemy zatem ujawniać ich treści, a dane w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, nie stanowią informacji publicznej" - poinformował portal zarząd fundacji.

"Z pozyskiwanych środków Fundacja finansuje wyłącznie działalność społecznie użyteczną, na przykład upowszechnia edukację religijną i społeczną, organizuje wydarzenia kulturalne oraz prowadzi działalność naukową" - czytamy dalej w oświadczeniu.

Daniel Obajtek w Radiu Maryja i Telewizji "Trwam" był w ostatnich latach gościem przynajmniej kilkanaście razy. W samym tyko portalu Radia Maryja można trafić na około 700 poświęconych mu publikacji.