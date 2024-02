Andrzej Duda ocenił w Polsat News, że obecny premier jest niezwykle kompetentnym politykiem, z wielkim doświadczeniem. – Pamiętam, jak uzależniał nas od rosyjskiego gazu, wszystko stawiał na Niemców, którzy wypychali wpływy amerykańskie z Europy. To nie jest kwestia lubienia, tylko oceny tego, co mówi i co robi. Ta jego [prezydenta – red.] wypowiedź to ręce opadają – uważa europoseł Suwerennej Polski.

Jeśli Donald Tusk jest kompetentnym politykiem, który z Niemcami dogaduje się przeciwko własnym obywatelom to jest wyraz kompetencji, to prezydent się myli – dodaje polityk.