Poseł PiS Michał Wójcik potwierdził w rozmowie z "Super Expressem", że jest w stałym kontakcie z Ziobrą. Przypomniał, że były szef Suwerennej Polski ma raka przełyku i w tej sytuacji należy zachować powagę. Odniósł się w ten sposób do rozmaitych spekulacji sugerujących, że Ziobro symuluje chorobę.

Insynuacje "bezczelne i pozbawione szacunku"

Wszelkie insynuacje na temat choroby Zbigniewa Ziobry są bezczelne i pozbawione jakiegokolwiek szacunku do drugiego człowieka. Zbigniew Ziobro choruje na jeden z najcięższych nowotworów - powiedział "SE" Wójcik. - Rokowania są trudne, wystarczy wejść do internetu i zobaczyć z jak ciężką chorobą walczy. To walka o życie i całą energię koncentruje na tym, żeby tę walkę wygrać - zapewnił.

Wójcik wyjaśnił, że niedawno rozmawiał ze swoim szefem. Okazuje się, że mimo walki z chorobą Ziobro planuje już powrót do aktywności publicznej i konkretne ruchy. - Zbigniew Ziobro chce wrócić do polityki i rozliczyć zarówno Donalda Tuska, jak i Adama Bodnara za ich ostatnie działania - ujawnił Wójcik.