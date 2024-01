U Zbigniewa Ziobry lekarze zdiagnozowali zaawansowany nowotwór złośliwy.

Jak donosi jednak "Super Express" polityk, mimo chemioterapii, "psychicznie czuje się dobrze". Michał Wójcik zdradził nowe informacje o stanie zdrowia byłego ministra sprawiedliwości.

Apel Ziobry

Wiem, że psychicznie czuje się bardzo dobrze. Zbigniew Ziobro prosił mnie, żeby przekazać wszystkim, którzy obserwują u siebie symptomy mogące wskazywać na chorobę nowotworową, żeby nie bagatelizowali objawów, czasami nawet tych, na które nie zwracają uwagi. Bo tak było w jego przypadku – powiedział Wójcik.

Wiceprezes Suwerennej Polski powiedział, że były minister miał chrypę przez lata, lecz myślał, że zmaga się z alergią.

Ja to pamiętam. Zbyszek chodził do różnych lekarzy. I potem dopiero wyszło, co mu dolega. Bo wiadomo, że pracując w ministerstwie przez lata, zwyczajnie odkłada się te wszystkie rzeczy. Zawsze było coś ważniejszego – komentował Wójcik.

"Minister był bezczelnie atakowany"

Choroba została wykryta w fazie zaawansowanej. I wyszło dopiero, że ta cała chrypa, o którą pan minister był bezczelnie atakowany przez oponentów, to był właśnie ten objaw choroby nowotworowej. To wiem na pewno – wyjaśnia poseł. I podkreśla, że Zbigniew Ziobro w tej chwili przyjmuje chemię, walczy o powrót do zdrowia i polityki.