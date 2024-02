Jacek Ozdoba zdradził, w jakim stanie jest Zbigniew Ziobro.

Sądzę, że minister Ziobro jest niezastąpioną osobą, ale wierzę w to, że wygra tę walkę z rakiem. Wszyscy się tym interesują - powiedział.

Apel Ozdoby

Teraz jest po chemioterapiach i jest przygotowywany do kolejnych działań w walce z nowotworem przełyku. To jest trudne dla wszystkich, dlatego jak widzę taką Elizę Michalik i powiem to z serca, przecież minister ma dzieci, żonę i takie tytuły się pojawiają. Kiedy to wychodzi z bańki sporu politycznego, jedna osoba drugiej życzy źle, tu należy się zatrzymać i każdy, kto się szanuje, zapali czerwone światło i powie „hola, hola, tak dalej nie będziemy jechali - mówi Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski w programie "Mówiąc Wprost'.

Choroba Ziobry

Choroba Zbigniewa Ziobry została publicznie ogłoszona w lutym 2024 roku. Jest to rak przełyku, który jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów według American Cancer Society. Jak informował obóz polityczny Ziobry, polityk wymagał błyskawicznej hospitalizacji. Obecnie stanowisko prezesa partii, które Ziobro pełnił, tymczasowo objął Patryk Jaki.