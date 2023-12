W rozmowie z Interią, Patryk Jaki został zapytany o swoją reakcję na wieści o chorobie Zbigniewa Ziobry, które wywołały liczne komentarze, sugerujące, że były minister sprawiedliwości próbuje uniknąć potencjalnej odpowiedzialności karnej.

Zbigniew Ziobro ma zaawansowany nowotwór złośliwy

Ci, którzy tak pisali, niech się łapią za portfele. Zleciliśmy zabezpieczenie wszystkich takich insynuacyjnych wypowiedzi na użytek przyszłych postępowań sądowych. Natomiast co do faktów: u Zbigniewa Ziobry lekarze zdiagnozowali zaawansowany nowotwór złośliwy. Ta diagnoza spadła na niego i na nas niczym grom z jasnego nieba - powiedział polityk.

"Ziobro zdecydował się radykalną terapię"

Szef konsultował tą sytuację w kilku ośrodkach onkologicznych. Zdecydował się na natychmiastową radykalną terapię, jako jedyną drogę ratującą w tej sytuacji życie. Dzwoniłem do niego do szpitala w związku z świątecznymi życzeniami. Jest twardy i mimo trudnych rokowań jest głęboko przekonany, że tą bitwę wygra i do nas wróci. Też w to wierzymy i wszyscy trzymamy za niego kciuki - mówił Jaki w rozmowie z Interią.