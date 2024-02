"Tak, Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie. Toczy tę bitwę z determinacją, po to by wygrać. I by jak najszybciej - jak tylko to możliwe - wrócić do swoich obowiązków. Ale warunkiem zwycięstwa jest agresywne i radykalne leczenie przeciwnowotworowe. Dlatego teraz minister Ziobro je przechodzi. Nic nie udaje, nie ukrywa się, ani nie uciekł za granicę - to totalne bzdury. Przebywa w Polsce i jest pod opieką polskich lekarzy" - pisze na platformie X Marcin Warchoł, poseł Suwerennej Polski.

Zdaniem Warchoła, dziennikarze "Newsweeka" "rozpętują kampanię nienawiści, której Ziobro "nie może dziś stawić czoła".

"Wielokrotnie pisali na jego temat kłamstwa i insynuacje, zarabiając na tym. Dziś wiedząc, że jest ciężko chory i nie jest w stanie się bronić, robią to samo" - pisze Warchoł. "Dlatego ja wam to powiem: jesteście hienami dziennikarskimi, które żerują na ludzkim nieszczęściu" - dodaje.

Poseł zapewnia, że "Zbigniew Ziobro udostępni całą dokumentację medyczną swojej choroby biegłym powołanym, czy to w związku z pracami komisji śledczej, czy w jakimkolwiek innym prawnym trybie". "I zapewniam także, że najszybciej, jak tylko zdrowie mu pozwoli, stawi się przed komisjami" - dodaje.

Nieobecność Ziobry

Suwerenna Polska poinformowała w grudniu, że w związku z tymczasową nieobecnością Zbigniewa Ziobry, wynikającą z przyczyn zdrowotnych, w najbliższym czasie pracami partii kierować będzie Prezydium, któremu przewodniczyć będzie w zastępstwie Ziobry europoseł Patryk Jaki.