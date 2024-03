Szef Suwerennej Polski od kilku miesięcy walczy z nowotworem złośliwym przełyku z przerzutami do żołądka. Okazuje się, że jest już po skomplikowanej operacji - wydał oświadczenie w sprawie swojego aktualnego stanu zdrowia.

Ziobro: Daliście mi siłę, przede mną długa droga

"Z całego serca dziękuję wszystkim za modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia. Daliście mi siłę do walki ze śmiertelną chorobą nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do części żołądka. Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego, przeszedłem skomplikowaną 8-godzinną operację. Po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyku i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskania pełni sił" - pisał Ziobro na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

"Trwa walka z bólem - dostaję bardzo silne leki przeciwbólowe, mam jeszcze duże trudności z oddychaniem i mówieniem, chwilowo zanika mi głos i dostaję silnej chrypki. Dlatego mój stan zdrowia pozwala jedynie na taką drogę komunikacji z Państwem. Wszystkim życzę zdrowia i jeszcze raz gorąco dziękuję za wsparcie!" - zakończył wpis polityk.

Zbigniew Ziobro walczy z rakiem. "Trudna walka"

Wcześniej na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry wypowiadali się politycy Suwerennej Polski z jego najbliższego otoczenia. Sebastian Kaleta kilka dni temu przekazał, że najbliższe tygodnie będą dla polityka ważne. Podkreślił, że trwa walka o jego zdrowie i jest to "trudna walka".

Z kolei Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski poinformował, że Ziobro "jest przygotowywany najprawdopodobniej do kolejnych działań związanych z walką z nowotworem przełyku".

- Ma podawaną drugą chemioterapię. Jego sytuacja zdrowotna jest naprawdę ciężka - przekazał z kolei w połowie lutego Patryk Jaki.