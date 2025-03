Zełenski zaznaczył, że od tygodnia Rosja nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na propozycję rozejmu. Prezydent Ukrainy podkreślił, że dla całego świata jest oczywiste, iż Putin celowo przedłuża wojnę. Zaraz minie tydzień, kiedy dla wszystkich na świecie (…) jest oczywiste, że Putin przeciąga tą wojnę – podkreślił.

Macron: Rosja musi spełnić warunki

Francuski prezydent odniósł się do rozmowy, publikując wpis na platformie X. Podkreślił, że Rosja musi zatrzymać walki i okrucieństwa wojenne oraz umożliwić deportowanym ukraińskim dzieciom powrót do rodzin. To wszystko są warunki, które Rosja musi spełnić. I jestem pewien zaangażowania prezydenta Trumpa w tej sprawie – podkreślił.

Macron wyraził przekonanie, że prezydent Trump jest zaangażowany w rozwiązanie konfliktu i popiera zawieszenie broni. Przypomniał również, że Zełenski wykazał się odwagą, akceptując amerykańską propozycję 30-dniowego rozejmu. Prezydent Zełenski wykazał się odwagą, akceptując propozycję USA dotyczącą 30-dniowego zawieszenia broni. Teraz Rosja musi udowodnić, że naprawdę chce pokoju - dodał prezydent Francji.