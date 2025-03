Putin i jego niezgodność z umowami międzynarodowymi

Gen. Polko zauważa, że nie ma sensu oczekiwać, iż Władimir Putin dotrzyma jakichkolwiek międzynarodowych zobowiązań. Mam nadzieję, że Amerykanie szybko zrozumieją, że Putin nie jest wiarygodnym partnerem, z którym można się na coś umówić. Nie przestrzega żadnych ustaleń, a celem jego funkcjonowania jest wojna. Gdy walka się skończy, straci rację bytu i właśnie dlatego z niej nie zrezygnuje – podkreśla gen. Polko, dodając, że działanie Putina jest nie tyle oparte na dążeniu do sukcesów wojennych, ile na permanentnym konflikcie. Istnieje niebezpieczeństwo, że Rosja może nie dążyć do stabilności, ale do podtrzymania napięcia jako formy utrzymania władzy wewnętrznej.

Reklama

Współczesna rosyjska polityka zagraniczna, według generała, jest odzwierciedleniem strategii, która nie szuka rozwiązania poprzez dyplomację, a raczej poprzez permanentne destabilizowanie sytuacji w Europie. To właśnie wojna stała się głównym narzędziem, które Rosja wykorzystuje, aby realizować swoje cele geopolityczne.

Gen. Polko wskazuje cel końcowy Putina

Zaskakującą tezę przedstawia gen. Polko, wskazując, że celem końcowym Rosji nie jest zdobycie konkretnych terytoriów, ale ustanowienie nowego ładu w Europie. Jak przypomina oficer, minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, wielokrotnie powtarzał, że to nie terytoria są kluczowe, ale zmiana układu sił w regionie. Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, od dawna mówi, że nie chodzi o zdobycze terytorialne, ale o nowy ład oraz wycofanie się sił NATO nie tylko z samej Ukrainy, ale obszarów, które Rosja uważa za własny obszar wpływów, w którym – na nieszczęście – i Polska się znajduje – zaznacza generał.

Polko podkreśla, że celem końcowym, który Rosja stawia sobie w długofalowej perspektywie, jest wyparcie Stanów Zjednoczonych z Europy. To ambitny projekt, który wiąże się nie tylko z utrzymaniem wpływów na Ukrainie, ale także z zapewnieniem dominacji Rosji w regionie. Oznacza to, że Polska, państwa bałtyckie, a także inne kraje NATO wschodniej flanki, mogą stać się przedmiotem napięć i presji w najbliższych latach.

Reklama

Działania NATO wobec Rosji

Według generała Polki, kluczowym wyzwaniem dla NATO będzie odpowiedź na długofalowe aspiracje Rosji do wyeliminowania Sojuszu z Europy. Wielu ekspertów zwraca uwagę, że o ile Rosja może być zainteresowana destabilizowaniem regionów wschodnich Europy, to dążenie do otwartego konfliktu z NATO wiązałoby się z dużymi konsekwencjami międzynarodowymi. Niemniej jednak, Rosja nie rezygnuje z ambicji realizowania swojej polityki przez inne metody – w tym dezinformację, cyberatak i finansowanie grup paramilitarnych.

Działania takie mogą mieć na celu stworzenie sytuacji, w której NATO, zamiast działać na rzecz stabilności, będzie zmuszone skoncentrować się na obronie granic swoich członków. Tego typu taktyka destabilizacji stanowi zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale również dla całej struktury sojuszu transatlantyckiego.

Co oznacza przyszłość dla Europy?

W obliczu rozwoju sytuacji na Ukrainie, kluczowe pytanie brzmi: jakie będą dalsze plany Putina? General Polko stawia tezę, że Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie. Celem jest wprowadzenie nowego porządku geopolitycznego, którego fundamentem będzie eliminacja wpływów zachodnich na terenach wschodnioeuropejskich. Dalsze utrzymywanie sytuacji konfliktowej, jak zauważa Polko, jest elementem długoterminowej strategii.

Warto również zwrócić uwagę na to, że działania Rosji w regionie będą miały wpływ na sytuację międzynarodową, w tym na stosunki z Chinami, które stają się coraz bardziej istotnym graczem w geopolitycznej układance. Wzrost chińskich wpływów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym poprzez inicjatywę Pasa i Drogi, może wpłynąć na postawy Rosji i kształtować przyszłość tego regionu.