Adam Bodnar zamierza pozwać Zbigniewa Ziobrę za jego wypowiedzi dotyczące przesłuchania Barbary Skrzypek – ustaliła "Wirtualna Polska". Rzeczniczka Prokuratora Generalnego, Anna Adamiak, potwierdziła te informacje, podkreślając, że słowa Ziobry naruszają dobra osobiste Bodnara. Dodała, że w związku z tym zostaną podjęte kroki prawne.

Ziobro ostro skomentował śledztwo

Ziobro skrytykował decyzję o powierzeniu prokurator Ewie Wrzosek śledztwa dotyczącego tzw. "dwóch wież". Powiązał śmierć Barbary Skrzypek (nastąpiła trzy dni po jej przesłuchaniu) z działaniami prokuratury. Oskarżył Bodnara o łamanie prawa i nazwał go "przestępcą". Mamy do czynienia z prokuratorem generalnym, który nie tylko jest przestępcą, on jest gangsterem i bandytą – miał powiedzieć Ziobro, którego cytuje "WP".

"Pochopne wypowiedzi"

Prokurator Generalny sprzeciwia się łączeniu śmierci Barbary Skrzypek z jej przesłuchaniem. Rzeczniczka Prokuratora Generalnego podkreśla, że nie ma dowodów na taki związek. Bodnar uważa, że te oskarżenia manipulują opinią publiczną i mają na celu zdyskredytowanie prokuratury. Bodnar chce, by prokuratura rzetelnie wyjaśniła okoliczności śmierci Barbary Skrzypek i przekazała wyniki opinii publicznej.

"Pochopne wypowiedzi, nie poparte żadnymi ustaleniami, a wręcz noszące cechy manipulacji co do zbieżności czasowej między udziałem w czynności Pani Barbary Skrzypek a datą jej zgonu mogą zmierzać do zdyskredytowania prokuratury i prokurator prowadzącej postępowanie, a finalnie wykorzystania tego zdarzenia do celów politycznych" – poinformowała "WP" prokurator Anna Adamiak.