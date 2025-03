12 marca Barbara Skrzypek była przesłuchiwana w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna. Przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek. Według Kaczyńskiego atmosfera tego spotkania mogła wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia Skrzypek. Szef PiS podkreślił, że Skrzypek była osobą delikatną i mogła nie poradzić sobie ze stresem. Zwrócił uwagę, że nie pozwolono jej adwokatowi uczestniczyć w przesłuchaniu. Prokurator Wrzosek broniła się przed oskarżeniami. Twierdziła, że przesłuchanie odbyło się w spokojnej atmosferze i ani Skrzypek, ani jej pełnomocnik nie zgłaszali zastrzeżeń.

Kaczyński: To skandal

Jarosław Kaczyński nazwał działania prokuratury "skandalem pod każdym względem". Według niego kluczową rolę odegrała prokurator Wrzosek, którą określił jako osobę "skrajnie nieobiektywną" i "ogarniętą agresją". Osoba pani prokurator Wrzosek... mówi o zemście, która smakuje najlepiej na zimno. To właśnie była główna przyczyna – stwierdził prezes PiS.

Jarosław Kaczyński: Nie zostawimy tej sprawy

Jarosław Kaczyński ogłosił, że PiS podejmie kroki prawne w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek. Chce złożyć:

Wnioski dyscyplinarne przeciwko prokurator Ewie Wrzosek i prawnikom biorącym udział w przesłuchaniu.

przeciwko prokurator Ewie Wrzosek i prawnikom biorącym udział w przesłuchaniu. Wnioski karne dotyczące ujawnienia informacji ze śledztwa, które – według niego – nie powinny zostać upublicznione.

My tej sprawy nie pozostawimy – zapowiedział prezes PiS.

PiS oskarża prokuraturę o związek ze śmiercią Skrzypek

Podczas konferencji prasowej Kaczyński stwierdził, że śmierć Barbary Skrzypek ma "całkowicie oczywisty" związek z jej przesłuchaniem. Twierdzi, że działania prokuratury i atmosfera podczas przesłuchania mogły przyczynić się do tragedii.

"Będziemy dążyć do wyjaśnienia sprawy"

Kaczyński obiecał, że partia będzie nagłaśniać sprawę na różnych forach. Twierdzi, że to część walki o "przywrócenie państwa prawa". My tej sprawy nie pozostawimy, my będziemy ją podnosić na różnych forach i będziemy dążyć do tego, by została wyjaśniona całkowicie, do końca - zapowiedział Kaczyński,