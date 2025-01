Adrian Zandberg podczas rozmowy w programie "Gość Wydarzeń" Polsat News zapowiedział, że Partia Razem wkrótce zdecyduje, czy wystawi swojego przedstawiciela w nadchodzących wyborach prezydenckich. Współprzewodniczący wyraził przekonanie, że ugrupowanie powinno wziąć udział w tej rywalizacji.

Reklama

Zandberg gotowy na start

Ja jestem oczywiście do tego gotowy– zadeklarował Zandberg, podkreślając, że decyzja w tej sprawie należy do całej partii, a nie wyłącznie do niego. Polityk zauważył, że wybory prezydenckie to szansa na przedstawienie wizji Polski, która będzie alternatywą dla aktualnych rządów.

Reklama

Demokracja i praworządność w centrum uwagi

Zandberg nawiązał również do wartości, jakie jego ugrupowanie uważa za kluczowe. Podkreślił, że "demokracja" i "praworządność" nie są dla niego pustymi hasłami, lecz rzeczywistymi zobowiązaniami. Kiedy przez lata wychodziliśmy na ulice w obronie konstytucyjnych zasad, nie zmieniłem zdania tylko dlatego, że władza się zmieniła– dodał polityk.

Więcej mandatów dla Partii Razem?

Adrian Zandberg przyznał, że jego marzeniem jest, aby Partia Razem zdobyła w przyszłym Sejmie taką liczbę mandatów, by większość rządząca musiała uwzględniać jej głos. Wskazał, że silna reprezentacja partii w parlamencie mogłaby stać się kluczowym czynnikiem w kształtowaniu polityki państwa.