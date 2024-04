Jeżeli chcemy żyć w bezpiecznej Europie, Rosja nie może wygrać wojny na Ukrainie, a NATO musi pozostać silne - zaznaczył Mastalerek. - Państwa członkowskie Sojuszu muszą wypełniać swoje zobowiązania - dodał, przypominając jednocześnie o propozycji prezydenta Andrzeja Dudy podniesienia wydatków na obronność do 3 proc. PKB.

Reklama

Prezydencki minister podkreślił, że Polska nigdy nie miała iluzji co do polityki Rosji i Władimira Putina. -Rosja reprezentuje sowiecką mentalność, która chce podbijać, zniewalać i niszczyć innych. Znamy to dobrze z historii Polski i Węgier - dodał.

"Potrzebujemy więcej Ameryki w Europie"

Potrzebujemy więcej Ameryki w Europie, zarówno w sferze wojskowej, jak i gospodarczej - powiedział Mastalerek. Przypomniał, że europejscy liderzy często prezentowali koncepcje wypchnięcia USA z kontynentu europejskiego, twierdząc, że Europa może poradzić sobie sama.

Reklama

Szef gabinetu prezydenta Dudy zaznaczył, że Europa powinna współpracować z USA niezależnie od tego, kto aktualnie rządzi w Waszyngtonie. - Dlatego podczas swojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Duda spotkał się z prezydentem Joe Bidenem, a także Donaldem Trumpem i politykami Partii Republikańskiej- stwierdził Mastalerek.

CPAC to coroczna konferencja odbywająca się w USA, w której od lat 70. biorą udział konserwatywni aktywiści z całego kraju. W ostatnich latach została zdominowana przez zwolenników Trumpa. Spotkania odbywają się też w innych państwach, w tym - po raz trzeci - w stolicy Węgier. W tegorocznej edycji wziął udział były premier Mateusz Morawiecki, przemówienie wygłosił również premier Węgier Viktor Orban.