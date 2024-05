1 maja 2024 roku przypada 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Andrzej Duda podczas porannego oświadczenia w Pałacu Prezydenckim podkreślał, że to bardzo ważny i symboliczny dzień. Patrzymy dzisiaj z perspektywy tych 20 lat na naszą obecność w Unii i z całą pewnością możemy powiedzieć jedno: to był i to jest bardzo dobry czas dla Polski - podkreślił.

Reklama

"Niezwykle dynamiczny rozwój"

Reklama

Zaznaczył, że te dwadzieścia lat to ogromna zmiana w naszym kraju, a także w naszym poczuciu bycia częścią wielkiej światowej, nie tylko europejskiej, ale światowej wspólnoty. W tym kontekście wskazywał m.in. na wolność przemieszczania się i wyboru miejsca pracy. Zwrócił uwagę na poszerzające się możliwości zwiedzania świata dla Polaków.

Prezydent zauważył, że ostatnie 20 lat to również niezwykle dynamiczny rozwój naszego kraju. To wielka zasługa nie tylko samej Unii Europejskiej i naszego członkostwa w niej. Nie tylko funduszy europejskich, które otrzymywaliśmy, przede wszystkim w ramach polityki spójności - powiedział.

Według prezydenta to przede wszystkim zasługa wielkiego wysiłku, mądrości i inteligencji i wspaniałej postawy naszych rodaków, tych którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie tego procesu wydawania środków europejskich, za przygotowanie odpowiednich procedur tego wydatkowania, za cały proces związany z tym, aby te środki zostały przez nas zaabsorbowane jak najlepiej, aby rzeczywiście służyły rozwojowi Polski.

Prezydent komentuje odwołane spotkanie z premierem

Premier nie skorzystał z mojego zaproszenia, ale wierzę, że naszą politykę w UE będziemy z powodzeniem realizowali razem - powiedział prezydent Andrzej Duda, komentując odwołane spotkanie z szefem rządu. Premier nie mógł bowiem się spotkać z głową państwa, bo ma zapalenie płuc.