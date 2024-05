Prezydent wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli w sobotę udział w Centralnych Obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli również m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński.

W swoim wystąpieniu Duda podziękował strażakom za służbę ludziom i Rzeczypospolitej. "Dziękuję za wybór tej niezwykle ważnej profesji" - mówił.

Przypomniał, że w 2023 r. pojazdy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej wyjeżdżały pół miliona razy na różne interwencje, spośród których jedynie 100 tys. polegało na gaszeniu pożarów.

"To pokazuje, jaka jest skala zapotrzebowania na pomoc, na wsparcie, na ratunek ze strony strażaków. To pokazuje również, jak wielkie jest społeczne zaufanie. Prawda jest taka (...), że ludzie kiedy są w trudnej sytuacji i nie wiedzą, co zrobić, jaką służbę wezwać, najczęściej wzywają Straż Pożarną" - ocenił.

Podkreślił, że w sumie w PSP pracuje 31,5 tys. osób, z czego niemal 30 tys. to funkcjonariuszki i funkcjonariusze. "Prawie wszyscy są przygotowani do w zasadzie wszechstronnej pomocy - od umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami, tymi podstawowymi, ogniowymi, aż do niesienia pierwszej pomocy i świadczenia ratownictwa, także ratownictwa medycznego" - dodał.

Przypomniał, że funkcjonariuszy PSP wspiera 700 tys. osób zrzeszonych w Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy służą w 16 tys. remizach rozsianych po całym kraju. "Spośród tej ogromnej liczby druhów i druhen 250 tys. z nich to ci, którzy posiadają uprawnienia ratownicze i mogą realizować akcje ratowniczo-gaśnicze" - powiedział.

Prezydent podziękował także strażakom za uczestnictwo w zagranicznych misjach ratunkowych, takich jak pomoc w gaszeniu pożarów lasów w Grecji w lipcu 2023 r. oraz za pomoc w ogarniętej wojną Ukrainie.

"To także oddawanie na Ukrainę sprzętu, którym dysponujecie, po to, by tamtejsi strażacy mogli działać efektywniej, by mogli odpowiedzieć na wyzwania, które wynikają z rosyjskich ataków" - zaznaczył.

Podczas uroczystości odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej, prezydent wręczył odznaczenia państwowe funkcjonariuszom PSP.

Obchody poprzedziła uroczysta msza św. w Katedrze pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika odprawiona w intencji strażaków PSP i OSP oraz nowo promowanych oficerów PSP i ich rodzin.