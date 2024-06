Zdaniem współprzewodniczącego Konfederacji to jest całkowicie niedopuszczalna sytuacja. - Możemy wplątać się w wojnę z Rosją, bez wsparcia NATO – mówi polityk, zaznaczając, że Polska nie jest gotowa na samodzielną wojnę z Rosją. - Nie mamy sprzętu, żołnierzy, nie chcemy, żeby nad naszymi miastami latały samoloty, wybuchały bomby – mówił Mentzen.

Reklama

Ukraina w NATO? - Nie da się być przyjętym do NATO, jeśli ma się nierozwiązane sprawy graniczne. Nie ma w tym momencie formalnych możliwości przyjęcia Ukrainy do NATO – ocenił.

Strefa buforowa na granicy z Białorusią

Mentzen popiera wprowadzenie strefy buforowej na granicy z Białorusią. - Niedopuszczalna jest sytuacja, jak obecnie, że z jednej strony mamy atak migrantów na naszą granicę, z drugiej strony nie ma w tym momencie odpowiednich umocnień – podkreśla współprzewodniczący Konfederacji. Upadek turystyki w regionie przez wprowadzenie strefy? - Jeśli ktoś na tym straci dużo pieniędzy – należy wypłacić odszkodowanie, ale interes RP jest ważniejszy, niż interes poszczególnych, małych przedsiębiorstw – uważa polityk.

Reklama

Dopytywany o Agnieszkę Holland, która krytykuje obecny rząd m.in. za działania na granicy z Białorusią, Sławomir Mentzen ocenił, że reżyserka "prawie nigdzie nie ma racji". - Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby uwierzyć, że przypadkowi, zabłąkani uchodźcy z Afryki czy Azji z wizami rosyjskimi znaleźli się na granicy Polski z Białorusią. Ci ludzie atakują naszą granicę i polskie wojsko, polska Straż Graniczna ma obowiązek bronić naszej granicy i siebie – mówił.

Tusk przestał udawać pożytecznego idiotę Putina

Mentzen dodał również: - Donald Tusk, bardzo cieszę się, że wreszcie przestał udawać pożytecznego idiotę Putina. Zdaniem współprzewodniczącego Konfederacji, obecny premier powtarzał białoruską, rosyjską propagandę 2 lata temu, razem z Holland i całą resztą odklejeńców. - Bardzo dobrze, że jak przejął władzę przestał się tak zachowywać i broni granicy – uważa prezes Nowej Nadziei.

Konfederacja, jeśli kiedykolwiek będzie w jakimś rządzie, to zawsze będzie pilnowała, żeby polskie granice były bezpieczne – mówił Gość Radia ZET.

Współprzewodniczący Konfederacji zapowiada również, że nie wybiera się na manifestację 4. czerwca, organizowaną przez Donalda Tuska. - Tusk na Twitterze zajmuje się ostatnio trollowaniem i obrażaniem ludzi. Twierdzi, że PiS to rosyjska partia, Hołownię nazywa kombinatorem. A wszystko po to, by przykryć smutną prawdę, że jego rząd prawie nic nie robi, nie ma żadnych osiągnięć, nie realizuje obietnic – uważa Gość Radia ZET. Jego zdaniem, gdyby napięcie w koalicji było naprawdę poważne, to już dawno by się rozpadła, a się nie rozpada.