Kaczyński przyznał w telewizji wPolsce24, że jest zadowolony z mobilizacji obywateli, którzy wpłacają darowizny na jego partię.

Kaczyński o darowiznach na partię

Muszę się przyznać, że byłem tutaj niezupełnie zdecydowany, co sądzić, jak to będzie, ale na razie przynajmniej jest to powyżej tego, czego żeśmy się spodziewali, więc tutaj jest dobrze - powiedział.

Reklama

Posłanka KO Agnieszka Pomaska poinformowała wcześniej w poniedziałek na platformie X, że składa zawiadomienie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku "z groźbami wykorzystania przez polityków PiS niezgodnie z prawem danych osobowych wpłacających darowizny na rzecz partii".

Kontrowersje związane z numerami PESEL

Chodzi o numery PESEL, których to wpisywania w tytule przelewu darowizny wymagała partia.

Prezes PiS zaapelował, aby "zbiórka trwała" oraz poinformował, że partia będzie ją "na różne sposoby ułatwiać".

Zmiany w procedurach

Przede wszystkim nie będzie już wymogu wpisywania numeru PESEL, bo to wynikało z wewnątrzpartyjnych regulacji. Za chwilę będą gotowe wszystkie te możliwości związane z przekazywaniem przelewów przez internet - tłumaczył.

Zachęcał, aby tworzyć "stałe, nawet skromne" wpłaty, np. w comiesięcznym wymiarze. Chodzi o to, żeby osób, które nas wspierają było dużo, bo tych którzy mogą wpłacić dużo jest stosunkowo niewiele. Natomiast tych, którzy mogą wpłacić bez jakiegoś uszczerbku dla siebie sumy typu 20, 30 zł jest sporo - mówił Kaczyński.

Reklama

Polityk PiS, pytany o konkretną sumę, jaką otrzymała do tej pory partia, powiedział: Sporo, ale proszę wybaczyć, że nie będę mówił ile, z tego względu, że mamy nie tylko przyjaciół w naszym kraju.

Decyzja PKW

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. i zarzuciła nieprawidłowości w finansowaniu kampanii przez PiS na kwotę 3,6 mln zł. Dotacja PiS będzie pomniejszona o 10 mln zł; partia może też zostać pozbawiona subwencji na trzy lata.

W związku z tym, partia zwróciła się do swoich wyborców o pomoc i uruchomiła wpłaty darowizn. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy twojej pomocy. Tylko dzięki twojej pomocy będziemy mogli dalej walczyć o Polskę godną, suwerenną i praworządną. Wesprzyj nasze działania - zaapelowano. Partia podała także numer konta i instrukcję jak dokonać wpłaty.