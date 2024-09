Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki w kierownictwie PiS?

Kiedy Kaczyński został zapytany o ewentualną obecność liderów Suwerennej Polski, takich jak Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki, w strukturach kierownictwa PiS, prezes PiS odpowiedział, że obaj politycy mają dołączyć do grona wiceprezesów partii. Dodał jednak, że chociaż Patryk Jaki spełnia formalne wymagania, aby zasiadać w nowym zarządzie partii, Zbigniew Ziobro nie spełnia już tych kryteriów.

Nowy statut partii i zmiany w kierownictwie

W PiS trwają prace nad nowym statutem, który ma wprowadzić zmiany w zarządzie partii. Jak donosiły media, dotychczasowi wiceprezesi mogą trafić do nowo powstałego gremium, roboczo nazywanego radą naczelną. Jednocześnie nowy zarząd miałby być zdominowany przez polityków młodszego pokolenia, co mogłoby wprowadzić świeżość do struktur partii.

Szybkie połączenie przed kongresem?

Według nieoficjalnych informacji, proces połączenia Prawa i Sprawiedliwości z Suwerenną Polską ma przebiegać bardzo szybko. Decyzja o fuzji może zapaść jeszcze przed kongresem PiS planowanym na koniec września. Połączenie miałoby doprowadzić do włączenia Zbigniewa Ziobry i Patryka Jakiego do ścisłego kierownictwa PiS, co może oznaczać umocnienie ich pozycji w partii po fuzji.