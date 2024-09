Podczas posiedzenia wieczornego sztabu kryzysowego premier poprosił wojewodów i starostów o precyzyjne informacje o potrzebach w zapotrzebowaniu, na przykład jeśli chodzi o kwestie wywozu śmieci, a w perspektywie utylizacji. Tusk podkreślił, że pieniądze będą zapewnione na akcje oczyszczania, w tym wywożenia śmieci i dalszego postępowania ze zniszczonym mieniem, odpadami i śmieciami, ale chce uzyskać także detaliczne informacje, co można zrobić oprócz wsparcia finansowego.

"Staniemy na głowie, żeby wam pomóc"

Jeśli potrzeba jest innego typu pomoc - ludzka, organizacyjna, techniczna, to prosiłbym o możliwie szczegółowe informacje, a my staniemy na głowie, żeby wam pomóc nie tylko poprzez finansowanie tych bardzo wymagających przedsięwzięć - powiedział premier. Jak dodał, wały i infrastruktura przeciwpowodziowa nadal są pod presją wody, ale bazując na przygotowanych przez wojewodów informacjach, praktycznie wszędzie woda opada.

Spadki wody będą wyraźne

Przekazał, że według prognoz do czwartku 26 września spadki poziomu wody będą wyraźne, choć w niewielu miejscach zejdą poniżej stanu alarmowego. Według tej prognozy, bardzo wiarygodnej, bo co kilka godzin mierzycie i prognozujecie, prawdopodobnie dzisiaj o północy po raz pierwszy od wielu dni woda we Wrocławiu znajdzie się poniżej stanu alarmowego. Za wcześnie, żeby ogłaszać koniec zagrożenia powodziowego, ale z całą pewnością jest to jakiś moment zwrotny - ocenił Tusk.

Tusk: Służby czeka konsultacja społeczna

Premier powiedział na wtorkowym posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że wojewodów, samorządy i służby państwowe czeka bardzo poważna konsultacja społeczna z obywatelami. A jej efektem musi być przeprowadzenie takich inwestycji, które nawet jeśli niektórym się będą wydawały uciążliwe z ich punktu widzenia, bo będą oznaczały pewne masywne decyzje (...) bo rząd zdecyduje się na budowę kolejnych zbiorników przeciwpowodziowych - podkreślił Tusk.

Tusk nakazał przygotowanie odpowiednich danych

Premier zwrócił się też do towarzyszących mu podczas sztabu ministrów o przygotowanie w nocy z wtorku na środę odpowiednich danych, tak, aby móc skompletować możliwie bieżącą informację, żeby parlament i opinia publiczna otrzymała takie kompendium wiedzy na temat tego, co się stało przez te dni i w jakim jesteśmy momencie walki z powodzią. Dodał, że w środę spotka się z ministrami o godzinie 8 rano.

Rząd przedstawi w Sejmie informację ws. sytuacji powodziowej w środę o godz. 18. W czwartek z kolei odbędzie się debata nad projektem specustawy powodziowej, który został przyjęty we wtorek. W sobotę rząd będzie obradował w Warszawie. Będziemy przyjmowali nową wersję budżetu. Będziemy także chcieli zrobić pierwszą prezentację i strat i przede wszystkim tego, jak wychodzić z tej zapaści w wielu miejscach i jakie projekty przygotowujemy - zapowiedział Tusk.