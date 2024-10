Na najbliższym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, które rozpocznie się w poniedziałek, przewodnicząca PE Roberta Metsola oficjalnie ogłosi wygaśnięcie mandatu Marcina Kierwińskiego. Jak wynika z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, nie zostanie jednak ogłoszona osoba, która go zastąpi. Powodem jest brak oficjalnej informacji od polskich władz na temat nowego europosła. W związku z tym Hanna Gronkiewicz-Waltz, która była typowana na to stanowisko, nie obejmie go na najbliższym posiedzeniu.