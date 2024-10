"24 wnioski do prokuratury. Tak kończy architekt smoleńskiego piekła, prowokator i notoryczny kłamca, Antoni Macierewicz. To on na polecenie Jarosława Kaczyńskiego rozpętał polityczną wojnę domową, która ogarnęła cały kraj na długie lata. Zbrodnia i kara" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

41 zawiadomień do prokuratury

Na podstawie blisko 800-stronicowego raportu przygotowano 41 zawiadomień do prokuratury, z czego 24 dotyczą Macierewicza. Zarzuty wobec niego obejmują m.in. nadużycie władzy, fałszerstwo, łapownictwo oraz dopuszczenie osób trzecich do prac podkomisji. Pozostałe dotyczą m.in. Mariusza Błaszczaka. Prace podkomisji kosztowały państwo ponad 81 mln zł, a ich efekty są krytykowane za brak gospodarności, legalności oraz rzetelności.

Raport MON

Zespół MON, który przygotował raport, wskazał na niewłaściwe zarządzanie środkami publicznymi, wypłacanie wysokich wynagrodzeń bez nadzoru oraz zawieranie umów z osobami bez odpowiednich kompetencji. Macierewicz miał również wpływać na treść raportów, aby odpowiadały jego hipotezie o wybuchu, pomimo że ekspertyzy, także zagranicznych ekspertów, zaprzeczały tej tezie.

Podkomisja została rozwiązana pod koniec 2023 roku, a nowy zespół rozpoczął badanie jej działań, ujawniając liczne nieprawidłowości oraz zniszczenie i zagubienie dowodów dotyczących katastrofy smoleńskiej.