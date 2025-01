Stanowski skupia się na "Kanale Zero"

"Weszło" było pierwszym "dzieckiem" Stanowskiego. Później dziennikarz zaangażował się wspólnie z Mateuszem Borkiem, Tomaszem Smokowski i Michałem Polem w projekt "Kanał Sportowy".

Między czterema właścicielami po jakimś czasie doszło do nieporozumień i Stanowski postanowił odejść. Po kilku miesiącach od rozstania założył "Kanał Zero" i w tej chwili to głownie jemu poświęca swój czas i uwagę.

Właściciel "Fuksiarza", że negocjuje ze Stanowskim

Kandydat na prezydenta jest bliski sprzedaży "Weszło". Trwają rozmowy, na pewno nie zrobię sam technologii, redakcji, nie znam się na tym. Zbieramy grupę, która może coś zrobić w tym temacie. To kwestia dwóch, trzech, czy czterech tygodni, może w lutym. Nie wiem, ile tych udziałów będę miał, o ile w ogóle będę miał. Dzisiaj tego nie wiem, dopiero rozmawiamy - zdradził w rozmowie z "Super Expressem" Szpalerski.