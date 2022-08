Zgodnie z badaniem pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, którego wyniki zostały opublikowane w piątek udział w wyborach zadeklarowało 57 proc. respondentów. "Zjednoczona Prawica otrzymałaby 39 procent poparcia, o dwa punkty więcej niż w poprzedniej fali. Koalicja Obywatelska spada do 28 procent - poprzednio było to 31 procent. Lewica może liczyć na 9 procent (+1). Konfederacja - 9 procent (+1). Polska 2050 Szymona Hołowni ma poparcie 8 procent badanych, o punkt więcej niż poprzednio. PSL - Koalicja Polska - znów poniżej progu, ma 4 procent (-1). Kukiz'15 - 1 procent (-1). Nikt nie wskazał Porozumienia" - podał portal.

Co z frekwencją?

Badani odpowiedzieli też na pytanie, czy wzięliby udział w wyborach jeśli obywałyby się w najbliższą niedzielę. Na tak postawione pytanie 44 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 13 proc. "raczej tak". 18 proc. badanach zadeklarowano, że zdecydowanie nie uczestniczyłoby w wyborach, a 14 proc. "raczej nie". 11 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie. Badanie zostało zrealizowane w dniach 12–15 sierpnia 2022 roku, metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1068 osób.