"Praktycznie przez cały okres funkcjonowania rządu Donalda Tuska, wraz ze swoimi współpracownikami widział on w Rosjanach partnera do współpracy energetycznej, do inwestycji" - wskazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

Decyzje, które były wtedy podejmowane, były decyzjami korzystnymi dla strony rosyjskiej – powiedział Fogiel w TVP.