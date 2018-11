Według niego akcja ta odbyła się w związku z prowadzonym przez berlińską prokuraturę śledztwem dotyczącym ciężkiego uszkodzenia ciała.

W rozmowie z publicznym radiem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) socjaldemokratyczny senator (minister krajowego rządu Berlina) do spraw wewnętrznych Andreas Geisel powiedział, że były to działania dochodzeniowe w środowisku kryminalnym i żadne motywy polityczne nie wchodzą tutaj w grę. Egzekwujemy zasady, które obowiązują wszystkich - zaznaczył.

W przeprowadzonej w graniczących ze sobą dzielnicach Friedrichshain, Kreuzberg i Neukoelln obławie uczestniczyło około 560 funkcjonariuszy. Jednym z jej elementów było dokonanie przez siły specjalne około godz. 6 rano szturmu budynku przy ulicy Rigaer Strasse we Friedrichshain. Policjanci weszli także do jeszcze jednego budynku w Kreuzbergu oraz do dwóch innych we Friedrichshain i w Neukoelln.

Według policji uwaga śledczych skupia się na siedmiu mężczyznach podejrzanych o dokonanie w maju bieżącego w Kreuzbergu napadu na sklep nocny, czemu towarzyszyło ciężkie pobicie jego właściciela.

W trakcie obławy natrafiono na czterech spośród poszukiwanych, jeden z nich został zatrzymany. Prokuratura rozważa wystąpienie do sądu o zgodę na tymczasowe aresztowania.

Rigaer Strasse jest sceną ustawicznych ataków aktywistów sceny lewicowo-autonomicznej na patrolujące siły porządku, w tym obrzucania policjantów kamieniami i uszkadzania ich pojazdów.