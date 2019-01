Jak poinformował Sutopo Purwo Nugroho, rzecznik państwowej agencji ds. zwalczania skutków katastrof (BNPB), do osunięcia się ziemi doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w mieście Sukabumi. Zwały błota przysypały tam ponad 30 domów. Akcję ratunkową utrudniają błoto oraz padający deszcz.

W 2018 r. BNPB o0dnotowała w całym kraju około 430 osunięć ziemi, wskutek których zginęło bądź zaginęło 129 osób, rannych zostało 115, zaś prawie 38 tysięcy musiało opuścić swoje domy. Zniszczonych w nich zostało 1948 budynków.

Powodzie i osunięcia się ziemi dotykają Indonezję co roku podczas pory deszczowej, która w tym kraju trwa od grudnia do lutego. Indonezję często nawiedzają też trzęsienia ziemi i uderzenia tsunami - ich łączny bilans w 2018 r. to ponad 3200 osób zabitych. Ostatnia tego typu katastrofa naturalna miała miejsce 22 grudnia - tsunami, które zostało wywołane przez erupcję wulkanu Krakatau, spowodowało śmierć co najmniej 429 osób.