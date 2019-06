Do Europejskiej Partii Ludowej należą z Polski PO i PSL. Szef polskiej delegacji Andrzej Halicki zapowiadał w rozmowie z PAP, że europosłowie z naszego kraju będą popierać Webera.

Niemiec jest kandydatem EPL na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, ale nie ma na razie większości, która by go popierała ani w samym Parlamencie Europejskim, ani w Radzie Europejskiej wśród szefów państw i rządów.

Wiceszefem EP ma zostać była premier Ewa Kopacz, debiutująca w Parlamencie Europejskim - poinformowały PAP źródła w PE. Do tej pory stanowisko to pełnił Tadeusz Zwiefka, dla którego nie znalazło się miejsce na liście Koalicji Europejskiej i który nie wszedł do PE.

Początkowo wiceszefem frakcji EPL miał zostać śląski europoseł PO, zasiadający w PE od 2004 roku Jan Olbrycht. Zapowiadał to szef delegacji PO Andrzej Halicki, jednak decyzja została zmieniona. Grupa EPL ma 10 wiceprzewodniczących.

EPL ma obecnie 182 europosłów (w środę do grupy dołączyli trzej europosłowie ze Słowacji) i pozostanie największą frakcją polityczną w PE. Druga w kolejności jest frakcja Socjalistów i Demokratów (S&D), która liczy 153 deputowanych.