Wśród najważniejszych członków tej grupy, oprócz liderów opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna i proeuropejskich Liberalnych Demokratów, jest także kilkunastu proeuropejskich posłów Partii Konserwatywnej. Ich głosy mogą mieć decydujące znaczenie, biorąc pod uwagę, że nawet gdyby wszyscy członkowie tego ugrupowania poparli rząd, to premier Boris Johnson dysponuje w parlamencie większością ledwie jednego głosu.

Wśród rozłamowców znaleźli się m.in. ministrowie w rządzie poprzedniej premier Theresy May: finansów Philip Hammond oraz sprawiedliwości David Gauke, a także były główny radca prawny rządu Dominic Grieve oraz były szef Cabinet Office w rządzie Davida Camerona Oliver Letwin.

Hammond tłumaczył we wtorek w wywiadzie z BBC Radio 4, że wielu torysów jest "rozsierdzonych" działaniem rządu, które przez ograniczanie roli parlamentu przy jednoczesnym braku postępu w negocjacjach z Brukselą zwiększa prawdopodobieństwo bezumownego wyjścia z Unii Europejskiej.

Myślę, że będzie nas wystarczająco wielu, aby przegłosować dzisiaj tę propozycję - ocenił. Jest grupa polityków Partii Konserwatywnej, którzy bardzo stanowczo uważają, że nadszedł czas, aby postawić interes narodowy przed groźbami wobec nas lub naszych karier politycznych - dodał. Ten komentarz odnosi się do medialnych spekulacji o tym, że doradcy premiera Johnsona zamierzają doprowadzić do usunięcia z partii i list wyborczych wszystkich posłów, którzy odważyliby się zagłosować przeciwko rządowi i doprowadzić do wysoce kłopotliwej politycznie porażki w politycznie wrażliwej kwestii brexitu.

Wśród posłów, którzy sugerowali możliwość poparcia działań opozycji, jest m.in. inny były minister finansów i niedoszły lider ugrupowania Ken Clarke oraz wnuk Winstona Churchilla, Nicholas Soames. Hammond zapowiedział we wtorek, że jest gotów na walkę swojego życia, jeśli władze Partii Konserwatywnej podjęłyby taką próbę także wobec niego, grożąc m.in. pozwaniem ich do sądu. To moja partia; jestem jej członkiem od 45 lat i będę jej bronił przed nowymi ludźmi, (...) którzy próbują zmienić jej szeroką formułę w wąską frakcję - podkreślił.

Pod złożonym we wtorek technicznym wnioskiem o zmianę porządku obrad podpisało się łącznie aż dziesięciu obecnych lub byłych posłów Partii Konserwatywnej przy ledwie ośmiu politykach opozycji.

Późnym popołudniem spiker Izby Gmin John Bercow podejmie decyzję o tym, czy propozycja w ogóle zostanie włączona do porządku obrad. Jeśli tak się stanie, posłowie prawdopodobnie będą dyskutowali nad jej treścią aż do godziny 22 czasu lokalnego (23 czasu polskiego), a następnie wezmą udział w bloku głosowań. O ich wyniku mogą zdecydować pojedyncze głosy.

Gdyby wniosek został przyjęty, to opozycja uzyska prawo do przeprowadzenia w środę pierwszego, drugiego i trzeciego czytania alternatywnego projektu ustawy dotyczącej wyjścia kraju z Unii Europejskiej, który zawierałby zapisy zmuszające rząd do opóźnienia opuszczenia Wspólnoty do 31 stycznia br. Ekspresowe procedowanie pozwoliłoby na skierowanie proponowanego tekstu do Izby Lordów jeszcze tego samego dnia w celu dalszego procedowania.

Autorzy tego planu liczą na przyjęcie nowej ustawy przed spodziewanym na poniedziałek lub wtorek pięciotygodniowym zawieszeniem obrad Izby Gmin w celu rozpoczęcia nowej sesji parlamentarnej. Gdyby tak się stało, rząd Johnsona zostałby de facto pozbawiony kontroli nad procesem w sprawie brexitu.

W poniedziałek media spekulowały jednak, że jeśli opozycji uda się we wtorek przejąć kontrolę nad porządkiem obrad, to rząd może podjąć próbę powstrzymania przyjęcia nowej ustawy przez zwołanie przedterminowych wyborów parlamentarnych, które miałyby się odbyć w połowie października. Do podjęcia takiej decyzji konieczne jest jednak poparcie dwóch trzecich posłów zasiadających w Izbie Gmin, więc premier musiałby liczyć na głosy co najmniej części opozycji.

Stratedzy Johnsona od dłuższego czasu sugerowali w publicznych wypowiedziach, że szef rządu prowadziłby wówczas kampanię wymierzoną w parlament jako instytucję próbującą powstrzymać zrealizowanie wyrażonej w 2016 roku woli wyborców o wyjściu z UE.

Według najnowszych sondaży Partia Konserwatywna prawdopodobnie triumfowałaby w wyborach, uzyskując ok. 31-35 proc. poparcia i wyprzedzając Partię Pracy z ok. 24 proc. głosów i Liberalnych Demokratów z 18-21 proc. Symulacje wskazują jednak, że partie po obu stronach Izby mogłyby mieć spore problemy ze stworzeniem koalicji pozwalającej na stabilne rządy.

W razie porażki Johnson stałby się najkrócej rządzącym premierem w historii Wielkiej Brytanii, wyprzedzając George'a Canninga, który zmarł w 1827 roku na zapalenie płuc po 121 dniach od objęcia stanowiska.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 31 października br.