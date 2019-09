Patrice de Vogue i jego małżonka Cristine mimo podeszłego wieku (oboje są po dziewięćdziesiątce) i przeżytego wstrząsu są w dobrej formie - poinformowała prokuratura w Melun, niedaleko Paryża. Zamaskowani złodzieje wtargnęli bez broni do prywatnych apartamentów właścicieli i zabrali kasę pancerną, w której przechowywano biżuterię, w tym bardzo cenne szmaragdy. Policja uważa, że rabusie musieli dobrze znać wnętrze zamku.

Zespół pałacowy Vaux-le Vicomte, położony o 60 km od Paryża, zasłynął m.in. z tego, że wzbudził zazdrość Ludwika XIV, co sprawiło m.in., że król podjął decyzję zbudowania Wersalu. Mimo napadu rabunkowego zabytkowa siedziba arystokratyczna, którą odwiedza co roku ćwierć miliona osób, "pozostaje otwarta dla zwiedzających w dotychczasowych godzinach" - poinformowała lokalna rozgłośnia radiowa.Vaux-le-Vicomte jest największym zabytkowym zespołem pałacowym we Francji pozostającym własnością prywatną.