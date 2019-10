Pelosi zapowiadała wcześniej, że Trump "zostanie pociągnięty do odpowiedzialności" w związku z tym, że Biały Dom odmówił współpracy przy kongresowym dochodzeniu dotyczącym afery ukraińskiej, mogącym doprowadzić do impeachmentu prezydenta.

Agencja AP dotarła w poniedziałek do listu Pelosi do demokratycznych kongresmenów, w którym ich liderka zapowiedziała, że głosowanie "wyeliminuje wszelkie wątpliwości" dotyczące tego, czy administracja Trumpa musi stosować się do wymogów dochodzenia Kongresu.