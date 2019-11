Grejner-Brzezińska, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od ponad 20 lat mieszkającą w USA, jest stypendystką Fulbrighta związana jest z Ohio State University, gdzie jest profesorem i kierownikiem katedry.

Grejner-Brzezińska ma na swoim koncie liczne sukcesy badawcze. Opublikowała ponad 300 recenzowanych artykułów naukowych i otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

W lutym br. została wybrana do prestiżowej National Academy of Engineering jako pierwsza kobieta ze swojego uniwersytetu. Akademia z uznaniem wyrażała się m.in. o jej wkładzie w rozwój nauk geodezyjnych i nawigacji satelitarnej.

Wczesne prace profesor przyczyniły się do skonstruowania bardziej niezawodnej nawigacji GPS, którymi dysponują obecne telefony - czytamy na stronie uniwersytetu z Ohio. Badania Grejner-Brzezińskiej były wykorzystywane przez NASA, współpracowała również z amerykańskim ministerstwem obrony.

Po wybraniu do National Academy of Engineering Polka przyznawała, że do zawodu przyciągnęły ją mapy i procedura ich tworzenia. Wyraziła nadzieję, że będzie inspirować młode kobiety w zawodzie inżyniera, i podkreślała, że kobiety znajdują się wśród jej najlepszych studentów.

Mam nadzieję, że pozycję kobiet wzmocni mówienie im, że poradzą sobie, ponieważ są inteligentne, a ich talent i wyobraźnia nie mają granic. Powiedziałbym im: "Wszystkie postępujecie właściwie. Zaufajcie tylko swoim umiejętnościom i zaufajcie swojej pracy" - apelowała.

