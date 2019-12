Plik z listą odznaczonych wraz z dokładnymi, prywatnymi adresami, pojawił się na oficjalnej stronie brytyjskiego rządu gov.uk. Według przedstawicieli rządu był widoczny przez około godzinę. Brytyjski dziennik "The Guardian" podaje z kolei, że można go było pobrać od godz. 22.30 w piątek (23.30 czasu polskiego) do wczesnych godzin porannych w sobotę.

Jak podaje BBC, nie wiadomo, dlaczego plik trafił na stronę internetową. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że będą ustalać przyczynę pomyłki.

Oprócz adresu Eltona Johna na liście znalazły się adresy m.in. byłej Dyrektor Oskarżeń Publicznych Alison Saunders, krykiecisty Bena Stokesa, byłego lidera Partii Konserwatywnej Iaina Duncana Smitha, aktorki i piosenkarki Olivii Newton-John czy kucharki i prezenterki telewizyjnej Nadiyi Hussain, a także wielu innych sportowców, pracowników administracji, polityków i policjantów. Jak podaje BBC, brakowało adresów sześciu osób odznaczonych za zasługi dla obrony.

Lista 1097 osób, które 1 stycznia otrzymają od Elżbiety II tytuły i odznaczenia, została stworzona i zaakceptowana, gdy funkcję premiera Wielkiej Brytanii pełniła Theresa May. Wśród uhonorowanych są także pisarka Rose Tremain, piłkarka Jill Scott, perkusista Queen Roger Taylor, reżyser i scenarzysta Steve McQueen, reżyser Sam Mendes i zawodniczka taekwondo Jade Jones. Nie jest jasne, czy ujawniono także ich adresy.

Tytuły szlacheckie i odznaczenia nadawane są za wybitne zasługi na rzecz Wielkiej Brytanii.