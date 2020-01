Zwracając się do tysięcy wiernych zebranych na modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do napięć na świecie, do jakich doszło w rezultacie zabicia przez siły USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

- Wzywam wszystkie strony do podtrzymania płomienia dialogu i samokontroli oraz uniknięcia cienia wrogości - mówił papież.

Następnie modlił się w ciszy w intencji pokoju.