Priya Bansal złożyła zawiadomienie w mieście Bangalur pod koniec lutego br., lecz sprawa wyciekła do prasy tydzień później. W zawiadomieniu oskarża 38-letniego miliardera o znęcanie się i wymuszenie w sumie 6,1 mln rupii (ok. 320 tys. zł) od jej rodziców oraz próbę zmuszenia żony do przepisania na niego jej nieruchomości.

Sprawa posagu jest szokiem dla elity biznesowej Indii, gdzie zwyczaj jest zakazany od lat 60. Już wtedy uznano, że płacenie haraczu przez rodziców panny młodej na rzecz rodziny narzeczonego uderza w prawa indyjskich kobiet.

Mimo zakazu posag jest powszechnie praktykowany niemal w każdej społeczności Indii bez względu na religię i kastę oraz status społeczny. Staje się przekleństwem dla rodziców, stąd powszechne aborcje dziewczynek. Naukowy magazyn "Lancet" oszacował, że ze względów na koszty posagu w ciągu ostatnich 30 lat w Indiach dokonano około 12 mln aborcji dziewczynek.

W ramach posagu rodzina panny młodej płaci za wesele oraz przekazuje pieniądze i drogie prezenty rodzinie pana młodego. W zależności od majątku może to być elektronika, skuter lub nowy samochód. Często zdarza się, że w ostatniej chwili rodzice żądają dodatkowych prezentów - tłumaczy PAP Jyotsna Khatry, dokumentalistka i producentka, która przez wiele lat zajmowała się tym problemem.

Khatry zauważa, że wymuszanie prezentów nie musi zakończyć się na ślubie, ale może ciągnąć się latami, doprowadzając rodzinę kobiety do ruiny. Priya Bansal w policyjnym zgłoszeniu oprócz męża wymienia również jego ojca, matkę i brata.

Tacy teściowie razem z mężem mogą znęcać się nad kobietą po to, żeby wymusić później więcej pieniędzy - tłumaczy PAP Astha Pokhrel, prawniczka, która zajmowała się prawami kobiet w Azji Południowej.

Pokhrel podaje też, że znęcanie się prowadzi do samobójstw. Według oficjalnych danych codziennie w Indiach z tego powodu popełnia samobójstwo 21 kobiet, lecz obrońcy praw człowieka mówią o liczbach kilkakrotnie wyższych.

Bansalowie wzięli ślub w 2008 roku, rok po powstaniu Flipkartu, popularnej w Indiach platformy handlu internetowego. Flipkart został kupiony przez amerykański Walmart za 16 mld USD w 2018 roku. Sachin Bansal stał się wtedy dolarowym miliarderem.