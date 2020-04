Do poniedziałku co najmniej 10 tys. osób zmarło w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa - poinformowała agencja Reutera. W stanie Nowy Jork w ciągu doby bilans zgonów zwiększył się o 599, do 4758.

Stany Zjednoczone są trzecim po Włoszech oraz Hiszpanii krajem na świecie, w którym odnotowano ponad 10 tys. zgonów z powodu koronawirusa. Reklama Szpitale w stanie Nowy Jork działają w poniedziałek "na maksimum swoich możliwości" - powiedział gubernator Andrew Cuomo.