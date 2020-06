Biały Dom powita dziś polskiego prezydenta Andrzeja Dudę w trakcie pierwszej wizyty zagranicznego przywódcy od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Spotkanie będzie miało miejsce w czasie, gdy Duda stanie w najbliższą niedzielę w obliczu potencjalnie trudnej rywalizacji wyborczej – przypomina magazyn.

Polscy politycy szczerze mówią, jak ważna jest wizyta. "Uwielbiamy Donalda Trumpa, uważamy, że jest świetnym prezydentem, i wierzę, że pomoże nam wygrać wybory. (…) Pomoże Andrzejowi Dudzie wygrać" – cytuje magazyn posła PiS Dominika Tarczyńskiego.

"FP" przyznaje, że wizyta może wzmocnić nie tylko polskiego prezydenta. Podkreśla, że Waszyngton ma szansę zaprezentować Polskę jako wzór, przedstawiając ją jako jednego z niewielu członków NATO spełniających wymóg wydatków obronnych na poziomie 2 proc. PKB.

Czy Fort Trump powróci na agendę? Będzie też okazja przedyskutowania planu rozmieszczenia 1000 żołnierzy USA w Polsce, który rzekomo utknął w martwym punkcie. W związku z tym, że wkrótce ma opuścić Niemcy 9 500 amerykańskich żołnierzy, narastają spekulacje, że niektórzy z nich przeniosą się na wschód – zauważył magazyn.

Zwrócił uwagę, że przedstawiciele Białego Domu odmówili odpowiedzi na to pytanie podczas wtorkowego briefingu, odsyłając prasę do amerykańskiego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Roberta O'Briena. Oświadczył on, że "praktyka stacjonowania w czasie zimnej wojny dużej liczby żołnierzy wraz z rodzinami w ogromnych bazach w takich miejscach jak Niemcy jest teraz częściowo przestarzała".

Polska uwielbia prezydenta USA. W przeciwieństwie do sąsiednich Niemiec, gdzie według sondażu Pew tylko 13 proc. obywateli ufa, że "prezydent USA postąpi słusznie w sprawach globalnych", wierzą w to obywatele polscy - 51 proc. ankietowanych Polaków ufa polityce prezydenta na arenie światowej. 79 proc. Polaków ma również bardzo przychylną opinię o Stanach Zjednoczonych, ustępują tylko Filipińczykom (80 proc.) i Izraelowi (83 proc.) – wyliczył magazyn.

"Foreign Policy" stwierdza też, powołując się na Biały Dom, że w ramach środków ostrożności z powodu pandemii koronawirusa obie delegacje zostaną przetestowane na obecność wirusa przed rozpoczęciem spotkań.