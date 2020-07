Zdaniem Ricciardiego trzeba wzmocnić kontrole i zaostrzyć stosowanie kar za nieprzestrzeganie przepisów o walce z epidemią. Jak podkreślił, odsetek wymierzanych kar jest obecnie za niski.

Tak być nie może - oświadczył w rozmowie z gazetą doradca ministra zdrowia Roberto Speranzy. Włochom grozi to, co stało się w Katalonii czy w Izraelu - dodał, odnosząc się do zanotowanego tam ponownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem.

Jeśli ogniska zakażeń będą rosnąć pod względem liczebności i zasięgu, to istnieje ryzyko, że nie uda się już ich utrzymać pod kontrolą - ocenił Ricciardi. Trzeba zrobić wszystko, aby nie być nieprzygotowanym na batalię w październiku, kiedy wirus może znów podnieść głowę - wskazał.

Nie będziemy bezpieczni tak długo, jak nie wyjdą z tego także inne kraje - oświadczył Ricciardi.