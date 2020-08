"Głównym celem jest teraz zakończenie prac nad miniaturyzacją głowic nuklearnych, by dostosować je do pocisków balistycznych, jakimi dysponuje Korea Płn." - twierdzą autorzy raportu. Raport został przedstawiony 15 członkom Rady Bezpieczeństwa ONZ w poniedziałek. Według ekspertów z kilku różnych krajów, które nie zostały wymienione w raporcie z nazwy, sześć prób jądrowych wydatnie przyczyniło się do przygotowania takiej zminiaturyzowanej wersji głowic. Ostatni z tych testów - przypomina Reuters - był przeprowadzony we wrześniu 2017 r.

Reklama

Zadaniem autorów raportu było zbadanie czy i w jakim zakresie są przestrzegane sankcje, jakie Rada Bezpieczeństwa nałożyła na KRLD w związku z programem nuklearnym komunistycznego państwa. O tym, że Korea Płn. nie wyrzekła się swych ambicji jądrowych świadczy też analiza komercyjnych zdjęć satelitarnych północnokoreańskiego ośrodka nuklearnego w Jongbjon z ostatniego roku, jaką przeprowadził amerykański think tank 38 North. Sugeruje ona, że w dalszym ciągu prowadzona tam jest działalność związana ze wzbogacaniem uranu – wskazali jego eksperci.

W ośrodku wzbogacania uranu regularnie pojawiały się wyspecjalizowane wagony kolejowe, a okazjonalnie również obiekty przypominające cysterny na ciekły azot, co sugeruje, że prowadzone było wzbogacanie – napisano w sprawozdaniu opublikowanym na stronie internetowej think tanku. Grupa zwraca również uwagę na prace budowlane prowadzone wokół terenu kwatery głównej badań i administracji ośrodka. Nie ma jednak dowodów świadczących o pracy 5-megawatowego reaktora nuklearnego, z którego w przeszłości reżim Korei Płn. czerpał pluton klasy wojskowej – twierdzi południowokoreańska agencja Yonhap.

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un wielokrotnie wyrażał skłonność do całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Negocjacje w tej sprawie pomiędzy Waszyngtonem a Pjongjangiem utknęły jednak w martwym punkcie po szczycie z udziałem Kima i prezydenta USA Donalda Trumpa w stolicy Wietnamu Hanoi w lutym 2019 roku.

Korea Północna proponowała tam częściową denuklearyzację, w tym likwidację zakładów produkcji materiałów jądrowych w rejonie Jongbjon, w zamian za zniesienie większości nałożonych na nią sankcji gospodarczych. Strona amerykańska nie zgodziła się na to, domagając się pełnej, bezwarunkowej denuklearyzacji. (