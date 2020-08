- Mamy normalny rząd, utworzony w zgodności z konstytucją. Nie potrzebujemy żadnych zagranicznych rządów, żadnych pośredników. Wydaje mi się, że, nie obrażając władz tych republik, chcę powiedzieć: u siebie zaprowadźcie porządek - oznajmił prezydent na naradzie w Centrum Zarządzania Strategicznego w ministerstwie obrony.

Reklama

- Żaden rząd za granicą, gdziekolwiek by to nie było, nam nie jest potrzebny, i kierować krajem nie będzie on nigdy - dodał Łukaszenka, cytowany przez państwową agencję prasową BiełTA.